俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第23回「さらば半兵衛」が14日に放送された。荒木村重（トータス松本）の謀反や、小寺官兵衛（倉悠貴）の子の命を巡る緊迫した展開が描かれる中、豊臣秀長（小一郎／仲野）と妻・慶（吉岡里帆）の間に第一子が誕生する感動的な場面が描かれ、視聴者から祝福の声が相次いだ。【写真】「急すぎる」とネットが驚いたシーン同作は、天下人・豊臣秀