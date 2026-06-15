Moonshot AIは6月12日、エージェントコーディングに特化したAIモデルとして「Kimi K2.7 Code」を公開した。オープンモデルであり、Hugging Faceで重みが公開されている。中国製AIモデル「Kimi K2.7 Code」公開。コーディングに特化しつつ効率改善したオープンモデルコーディング能力とエージェント能力を高めつつ、推論効率を改善したというAIモデル。1兆のパラメータと320億のアクティベーションパラメータを持つMoEアーキテクチ