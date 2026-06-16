サッカー日本代表の北中米Ｗ杯１次リーグ・オランダ戦（１４日＝日本時間１５日）で、話題を集めた元日本代表ＭＦ本田圭佑（ジュロン）の解説をオランダメディアが否定的に報じた。本田は前回２０２２年カタール大会で「ＡＢＥＭＡ」の解説が注目され、今大会はＮＨＫの解説に起用された。オランダ戦でも?本田節?はサク裂し、日本国内からはＸで「本田の解説」がトレンド入りするなど、話題を呼んだ。しかし、オランダメディ