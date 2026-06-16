2023年末で芸能界を引退した東山紀之氏（59）が、シンガー・ソングライターさだまさし（74）の６月14日に更新したインスタグラムに登場。東山氏は「さだまさしコンサートツアー2026神さまの言うとおり」を訪れたと見られ、ツーショットを公開したさだは、《今回は奥様の佳乃ちゃんはお仕事で、会えずに残念でした》などとコメントした。【写真】堂本光一の“結婚相手”元女優がインスタを削除→完全に気配を消したワケと、特殊