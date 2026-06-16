北中米W杯初戦で難敵オランダを相手に2度のビハインドを強いられながら、粘りに粘って同点に追い付いた森保ジャパン。貴重な勝ち点1をゲットした激闘にはしかし、大きな代償もあった。【もっと読む】森保ジャパンに悲報！チュニジア戦は勝利が「絶対条件」オランダ戦に右シャドーとして先発し、0−1で迎えた後半12分、左サイドに攻め入ってFW中村敬斗（25=スタッド・ランス）のゴールをアシストしたFW久保建英（25=ソシエダ）