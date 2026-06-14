ＢＴＳが今月１２日と１３日にワールドツアー「ＡＲＩＲＡＮＧ」の釜山公演を行う中、１２日は予定されていた時間より７５分遅れて公演が開始されたことを受け、所属事務所・ＨＹＢＥが謝罪した。同社は１２日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）を通して「『ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ’ＡＲＩＲＡＮＧ’ＩＮＢＵＳＡＮ』に足を運んでくださった来場者さまへ、公演開始の