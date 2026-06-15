ニュージーランドの留置所入ってました。入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた挙句、入国拒否》6月12日、自身のXでそう明かしたセクシー女優・福田ゆあのポストが話題となっている。「福田さんはXのサブアカウントで冒頭のように切り出すと、続けて《警察10人程来て荷物没収され、汚い独房にいれられて、只今日本へ強制送還》と、日本へ強制送還されていたことを告白。その上で、《経歴傷ついたから他国の入国も厳