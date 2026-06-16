女優のパク・シネが、健康管理に励む近況を公開した。6月15日、SALTエンターテインメントの公式チャンネルにVlog動画が公開された。【注目】第2子妊娠のパク・シネ、“ヨン様”たちと胎教旅行へ動画でパク・シネは、休暇を利用してソウルの峨嵯山（アチャサン）登山に挑戦した。これは4月8日に公開した近況写真と同じ服装で、同日に撮影されたものとみられる。パク・シネは、「この1年で体力が急激に落ちた。つまり、それだけ運動