家族全員日本から退去へスパイスの香りが食欲をそそるカレーや香ばしいケバブ。多くの日本人の胃袋を満たし、すっかり日常の風景となった街のエスニック料理店が、近い将来、姿を消してしまうかもしれない。その理由は「経営不振」でも「物価高」でもない。国が進めた在留資格「経営・管理」取得要件の厳格化という、なんとも不可解な都合なのだ。昨年10月、出入国在留管理庁（入管庁）は、ペーパーカンパニーによるビザの悪用を防