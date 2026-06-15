サッカー北中米Ｗ杯で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた。NHKの中継解説を本田圭佑が務めており、主審に言い放ったキツい一言がネット上で話題になっている。【写真】言い方がキツい（笑）本田圭佑、オランダ戦の語録まとめオランダ戦の試合は2度のリードを許す苦しい展開だったが、後半44分に鎌田大地選手の劇的同点ゴールで追いついた。その1分後、後半45分に伊東純也選手と主審がぶつかるシーンがあり、日本が