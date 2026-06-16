小平奈緒の親友で知られる五輪メダリストのイ・サンファが、大胆なプライベートSHOTでファンを魅了している。【写真】イ・サンファの夫は日本国籍を“放棄”して“韓国人”になった元アイドルイ・サンファは最近、自身のインスタグラムを更新。「Warm ＆ Cozy」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるアパレルブランドのオープンイベントに参加したイ・サンファが写っている。黒髪のショートボブ