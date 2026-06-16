いま、アメリカ政府とAI企業との深い溝が世界に波紋を広げています。突然、提供停止を命じられたのは、アンソロピック社の最先端AIモデル。私たちの暮らしや安全にも影響しかねない異例の措置ですが、背景に何があったか、読み解きます。【写真を見る】最先端AI「ミュトス5」「フェイブル5」はどう違う？「永久追放にして正解だった」最先端AI 外国人による利用を制限ヘグセス国防長官「国防総省がアンソロピックを永久追放し