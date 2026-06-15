2026年7月1日（水）搭乗分より、ANAグループ運航便における「機内持ち込み手荷物」のルールが一部変更され、ハンドバッグやPCケースといった「身の回り品」のサイズ規定が厳格化されます。これまでは「前の座席下に収納できる大きさ程度」とされていた基準が明確に数値化され、手荷物の落下事故防止や定時運航の確保を目的とした運用が始まります。夏の旅行や帰省シーズンを前に、空港で搭乗直前に慌てないために、旅行者や航空フ