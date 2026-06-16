ドジャース４−３レイズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのロバーツ監督が試合後、大谷翔平投手が通例だった登板日２日前のブルペン投球を行わなかったことについて言及。「（左）膝のことだよ。彼は膝にもう１日休みを与えたかった。だからブルペンには明日入る予定だ」と語った。この日、大谷は１７日（日本時間１８日）のレイズ戦先発に向けて、試合前に入念なキャッチボールで調整した。約２０分、最長で４０ｍの