日本に古くから存在する「日本三大〇〇」という言葉。たとえば「日本三景」ならば、宮島（広島）・天橋立（京都）・松島（宮城）の3つがそうだ。では、「日本三大ラーメン」はご存じだろうか。北海道の札幌ラーメン、福岡の博多ラーメンと並び、数えられるのが、福島県喜多方市発祥の「喜多方ラーメン」だ。喜多方ラーメンといえば、ツルツル・モチモチとした弾力が特徴の手もみ風のちぢれ麺に、あっさりとした醤油ベースのスープ