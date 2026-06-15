子どもの誕生日には、親がお祝いをすることも少なくないでしょう。一方で、子どもが親の誕生日のお祝いをすることもあるかもしれません。でもママスタコミュニティのあるママは、その習慣に疑問を感じているようです。『ずっと疑問だったんだけれど、なんで子どもが親の誕生日をお祝いしないといけないんだろう？うちの両親がそういう考えで、わざわざ用意するというよりは何気ない食事をこちらが奢るくらい。でも義両親はお祝い