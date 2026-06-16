アメリカカルフォルニア州で15日、アメリカ空軍のB52戦略爆撃機が墜落し、乗っていた8人全員が死亡しました。アメリカ空軍によりますと、カリフォルニア州の砂漠地帯にあるエドワーズ空軍基地で15日、B52戦略爆撃機が離陸直後に墜落し、乗っていた8人全員が死亡しました。墜落したB52は、核や精密誘導ミサイルなどを搭載できる戦略爆撃機で、当時は試験飛行を行っていたということです。爆撃機を製造したアメリカ・ボーイング社