【前後編の後編／前編を読む】妻と結婚して30年。恋人とは交際24年。63歳夫が語る「ふたりがいないとバランスがとれない」田橋潤之介さん（63歳・仮名＝以下同）は、妻・静流さんと結婚して30年。ふたりの娘を育て、穏やかな家庭を築いてきた。その一方で、仕事で知り合い、恋に落ちた紗和さんという交際24年の恋人がいる。初めてふたりで夜を過ごした朝、彼女も既婚者だと知ったが、関係は終わらなかった。家庭を壊したいわけで