連日開催中のサッカーワールドカップ。試合だけでなく、ファッション商戦も盛り上がっているようです。 「現在、世界中で盛り上がっているワールドカップ。アミュプラザでは期間限定ショップが開かれていて、ファッションとして、オシャレなデザインが揃っています」 鹿児島市のアミュプラザに登場した期間限定ショップ。ワールドカップをファッションで盛り上げようと、各国のユニフォームや記