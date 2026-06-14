「あれだけガッツリ入っていたなら、衣装がすべて長袖だったのも納得です――」こう話すのは音楽関係者。5月31日、嵐としてラストステージを飾った大野智（45）だが、早くもリーダーの重責から解放された姿が報じられた。嵐の活動終了後の大野の姿をキャッチした「女性セブンプラス」によると、6月上旬、大野はDOMOTOの堂本剛（47）とSixTONESのジェシー（30）と宴会を楽しんでいた。半袖姿の大野の左腕には手首近くまでタトゥーが