タレントのデヴィ夫人（86／本名：ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ）を巡る2つの暴行事件について、東京地検は、今年3月に在宅起訴。注目の初公判が、今月23日、東京地裁で行われる。 デヴィ夫人が問われている罪はどれほどのものなのか。そして、デヴィ夫人の言い分が認められ“無罪”だった場合、芸能界に戻る場所があるのだろうか。（ライター・中原慶一） デヴィ夫人が起こした2つの事件 事件の概要をざっと振り返