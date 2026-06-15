週5日、1日8時間という標準的な働き方であっても、家事や子育てを伴えば、日々の時間的余裕は失われる。「平日は自分の時間などなく、テレビも食事中、化粧中、風呂上がりに髪を乾かすときに、流し見するくらい」こう投稿で語る九州地方の50代女性（クリエイティブ／年収300万円）は、高校生の子どもを育てる母子家庭。勤務時間は7時間15分と比較的短いが、「残業が多く、7時半くらいに帰宅し、9時半過ぎに布団に入ります」という