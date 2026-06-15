今や炊飯器は米を炊くだけでなくさまざまな用途で使われています。中でも炊飯器で焼くパンのレシピは掲載しているレシピサイトなども多くあり、興味を持っている人もいるのではないでしょうか。しかし、本来炊飯器はパンを焼くことを想定して作られていないため、不具合が生じてしまいそうという声も。実際、パンを焼いたことで故障してしまう可能性はあるのでしょうか。【表で見る】生活家電の「寿命」一覧A. パン焼きモード非搭