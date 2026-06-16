今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。和田アキ子と明石家さんまが参列し、言葉を交わした。会場の入口で会った2人。中村さんを偲んでいた。【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子戒名は「妙法大明院優華妙玉日緒大姉（みょうほうだいみょういんゆうげみょうぎょくにっしょだいし）」。祭壇は、生前お好きだった薔薇をメイン