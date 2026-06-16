BTSのワールドツアー釜山（プサン）公演が幕を閉じた。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性ファンの「蛮行」6月12〜13日に釜山アジアド主競技場で行われた「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN」には、韓国内のみならず世界中から大勢のファンが詰めかけた。これほどの世界的トップグループによるステージとなれば、開催都市にもたらされる経済的恩恵やプロモーション効果は極めて大きく、一大イベントとなる。宿泊や飲