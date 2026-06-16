立憲民主党の古賀千景参院議員による「自衛隊に行く子どもたち」をめぐる発言が波紋を広げている中、古賀氏による過去のX投稿が注目を集めている。「私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ」古賀氏は2026年6月15日の参院決算委員会で、防衛省が作成した子ども向けの冊子「まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書2024」に関する質問を行った。教員でもある古賀氏は、日本教職員組合（日教組）の