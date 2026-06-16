JR東日本が近距離乗車券のQRコード化推進を発表、今後、ますますモバイルシフト、チケットレス化の拡大を通じて、新たな駅空間をリデザインしていくそうだ。具体的には2027年春から現在の磁気乗車券からQR乗車券の置き換えを行い、磁気乗車券を廃止していく。また、乗車券、すなわちきっぷそのもののサイズはQRコードのかざしやすさを考慮して、今のお馴染みのサイズ(30×57.5ミリ)から大型の券(57.5×85ミリ)に変更するという。ざ