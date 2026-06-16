入学式直前に開封した小学校の制服を見て、目を疑いました。紺色のブレザーの前ボタンが、なぜかすべて2個ずつ並んでいるのです。同じサイズのボタンが隣り合って縦に6個並ぶ光景は、パズルゲームの「ぷよぷよ」さながら。実はこれ、紛失に備えた予備ボタンが本体のボタンのすぐ隣に縫い付けられた状態で、予備を切り離して使うのが正解でした。しかし初めて見た母親には分かるはずもなく――。Threadsに母親がこの体験を投稿した