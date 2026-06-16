サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＨ組第１戦（米国・アトランタ）で国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング２位で優勝候補のスペインが登場したが、同６７位の超格下カーボベルデと０―０のドローに終わり、地元メディアが猛批判を展開している。衝撃の大波乱だ。欧州王者で優勝候補筆頭と目されるスペインが下馬評では圧倒的に有利で、何点決めるかが焦点とみられていたが、豪華攻撃陣が相手ＧＫボジニャ（チャベス）を中心と