開業以来最大の投資額をかけた、大型プロジェクトです。 佐世保市のハウステンボスに来年、初めてジェットコースターが誕生します。 ハウステンボスでは初めてとなるジェットコースター。 成長戦略の第4弾として、花の庭園やイルミネーションを楽しむ「アートガーデン」のエリアに建設されます。 新たな成長戦略のもと、去年から段階的にエリアやアトラクションなど