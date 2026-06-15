総裁選と総選挙をめぐる疑惑で厳しい追及を受けているのは高市早苗・首相だ。他の候補への中傷動画疑惑のキーマンが、地元・奈良を取り仕切る公設第一秘書の木下剛志氏である。【写真】中傷動画疑惑のキーマン公設第一秘書の木下剛志氏地元の事務所を完全に仕切っている豪腕高市首相の中傷動画疑惑は炎上どころか"延焼"している。『文春オンライン』は渦中の公設第一秘書と動画作成者のウェブ会議音声を公開し、疑惑は深まる