K-POPガールズグループRESCENE（リセンヌ）の日本人メンバー・ミナミが、自身が生み出した流行ミーム「巨済（コジェ）ヤッホー！」への反響について語った。「巨済ヤッホー！」は、今年のK-POP界を代表するミームの一つとしてオンラインを中心に大きな話題を集めている。グループの認知度向上にも大きく貢献したミナミが、その人気の理由や率直な心境を明かした。【話題】RESCENE、日本人ミナミの“ギャル化”でバズ！6月16日、RES