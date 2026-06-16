全国234箇所の高速道路のSA・PAがポケモン一色に！ スタンプラリーや限定グッズなど豊富なラインナップが7月1日から登場全国234箇所の高速道路のSA・PAで2026年7月1日から9月30日までの期間限定で、30周年を迎えたポケモンとのタイアップキャンペーン『めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび』を開催します！本キャンペーンの目玉となる「オリジナルスタンプラリー」では、集めたスタンプの数に応じて「NEXCOオリ