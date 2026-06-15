東京都水道局がサッカーＷ杯の日本対オランダ戦が行われた時間帯の配水量データ（２３区の一部）を公開した。今大会から導入した約３分間の休息タイム「ハイドレーション・ブレイク」では前後半ともに配水量が増加など、区内の観戦者も選手とともに休息を取っていた。公表データによると、１５日午前５時の試合開始に向け、午前３時台から配水量は比較日を上回った。前回大会のスペイン戦も午前４時だったが、同様の傾向を示し