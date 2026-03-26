暑くなると、コーデ組みを考えるのが面倒に感じることも。そんな時は1枚でコーデの軸が決まるワンピースが頼りになります。特にキャミワンピなら、Tシャツにもノースリーブにも対応できて、暑さに合わせて着回せるメリットも！ そこで今回は、大人に似合うキャミワンピを【グローバルワーク】からピックアップ。ディテールやおすすめコーデとともに、その魅力をチェックし