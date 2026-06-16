藤枝MYFCは16日、大分トリニータからDF岡本拓也の完全移籍加入を発表した。今月18日に34歳となる岡本は、浦和レッズでプロキャリアをスタート。V・ファーレン長崎、湘南ベルマーレへの期限付き移籍を経験すると、2019年に湘南へ完全移籍。2020年からキャプテンを務めるなどチームを支える活躍を見せた中、2025年1月にオーストラリアのパース・グローリーへと完全移籍し、初の海外挑戦を果たしていた。その後、2025年9月に大