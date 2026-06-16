小泉防衛大臣は16日の閣議後会見で、立憲民主党の古賀千景議員による「豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」といった発言について問われ、「大臣として黙っているわけにはいかない」と、改めて抗議の意を表明した。古賀議員は15日の参議院決算委員会で、大学卒業以来約30年にわたって福岡県内の小中学校に勤務した経験を元に、「私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ。でも、分かってほしいの