15日夜、兵庫県姫路市の登山道で、60代くらいの男性が下山中に、何者かに刃物で腹を刺されてケガをしました。警察は殺人未遂事件として捜査しています。 15日午後7時15分ごろ、姫路市刀出の登山道で、「下山中に刃物で刺された」と男性から消防に通報がありました。警察によりますと、60代くらいの男性が、刀出坂登山口から圓教寺へ繋がる登山道を下山していたところ、何者かに刃物で腹部を刺されたということです。 男性はその