金子国土交通相は１６日の閣議後記者会見で、ペルシャ湾に残っていた日本関係船舶１隻が、現地時間１３日に損傷を受けたと明らかにした。日本人は乗っておらず、乗組員全員にけがはないという。船は自力航行が可能としている。国交省や日本船主協会などによると、現地時間１３日未明に船体に衝撃があり、確認したところ損傷が見つかった。原因は調査中としている。ペルシャ湾では３月に商船三井が所有するコンテナ船でも損傷