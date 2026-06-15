業績不振や客離れが指摘されている「餃子の王将」。2年前は度重なる値上げでも絶好調だったのに、いったいなぜ？先日、「餃子の王将」が業績不振に陥っているというニュースが話題になりました。餃子の王将といえば、数年前までは度重なる値上げをしても客離れが起こらない強さがありましたが、一体何が原因で風向きが変わってしまったのでしょうか？ 気になっている人も多いはずです。実際に、餃子の王将を運営する王将フー