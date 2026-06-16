《先日、疲労と二日酔いで食べた何かのアレルギーが出て身体中パンパンに腫れました暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねえ。。。）》6月15日、フリーアナウンサーの有働由美子が冒頭のコメントに、赤くはれた腕の写真を添えて投稿した。「6月5日、有働さんはパーソナリティをつとめる『うどうのらじお』（ニッポン放送）のなかで、アレルギーが出た顛末を語っています。有働さんは、いろいろ