共同記者発表で握手を交わす高市首相（左）とイタリアのメローニ首相＝15日、ローマ（代表撮影・共同）【ローマ共同】高市早苗首相は15日（日本時間同）、イタリアのローマでメローニ首相と会談した。両政府は半導体や重要鉱物、先端技術分野を含むサプライチェーン（供給網）の強靱化で合意。高市首相は共同記者発表で、日英伊3カ国の次期戦闘機開発計画を巡り「進展を加速化させるために引き続き連携していく」と表明した。会