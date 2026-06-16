キオクシアHDの看板＝東京都港区16日の東京株式市場で、半導体大手キオクシアホールディングス（HD）の時価総額が終値ベースで50兆円を超えた。日本企業で50兆円を超えたのはトヨタ自動車に次いで2社目。人工知能（AI）に必要なデータセンター向けのメモリー販売が好調で、東京証券取引所プライム市場で12日から首位を維持している。キオクシアHDの16日終値は前日比3810円高の9万4720円となり、時価総額は51兆7492億円。かつて