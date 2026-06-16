北海道・釧路警察署は、2026年6月16日、釧路市内に住む会社員の男（27）を暴行の疑いで逮捕したと発表しました。男は、6月13日午後1時半ごろ、釧路市寿1丁目の住宅で10歳未満の息子の頭部を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。6月15日に児童相談所から警察に「児童虐待の件で対応をお願いしたい」という連絡があり事件が発覚しました。警察の調べに対し男は「げんこつしたことに間違いない」と容疑を一部認めているという