ＺＯＺＯがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を４３００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８６％）、または３００億円としており、取得期間は６月１７日から１２月３０日まで。なお、取得した全株式は２７年１月２９日付で消却するとしている。 出所：MINKABU PRESS