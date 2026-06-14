人気バンド Mrs. GREEN APPLE（以下ミセス）が6月10日と11日の2日間にわたって主催したエンターテインメントショー「CEREMONY」。大盛況に終わったのだが、”招待客”が思わぬ波紋を呼んでいる。神奈川・Kアリーナ横浜で開催された同イベントは、昨年に続き2度目。お互いの音楽やカルチャーを讃え合うというコンセプトのもと、多様なアーティストを招き開催する新しい形のエンターテインメントメディアだ。今年はミセスのほか、1日