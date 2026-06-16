“最高の景色”へまずまずのスタートを切った日本代表だが、長友佑都（FC東京）に慢心はない。現地時間14日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第1節で、日本はオランダ代表に2度リードを許しながらも、中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）と鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）のゴールにより2−2のドローに持ち込んだ。ベンチで戦況を見守り、ピッチ上の選手たちを鼓舞し続けた長友は「団結力とい