6月15日に開かれた参議院決算委員会。午前の部で質疑に立った立憲民主党・古賀千景参院議員（59）の発言に、小泉進次郎防衛相（45）が猛反論する一幕があった。古賀氏は質疑で、防衛省が作成した子ども向け冊子『まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書2024』が一部の公立小学校に配布されていたことを追及。一部の学校で冊子が配布されずに保管となっていることに異議を唱え、冊子の内容についても問題視した。冊子ではロシ