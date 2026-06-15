最近、スーパーやコンビニの菓子コーナーでポテトチップスを手に取るたび、こう思わないだろうか？「ずいぶん高くなった気がする」「あれ、軽くなった？」あなたのこの感覚は正しい。例えば、国内のポテトチップス市場で7割近くのシェアを占める王者・カルビーは、「ポテトチップス」の価格と内容量の改定をこれまで何度も実施。1975年の登場時の同商品は90gで100円（税抜、以下同）だったが、現在は55gで158円（想定価格、販売店