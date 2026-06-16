「イエメンのスパイダーマン」として知られるクライマーの男性が火山の火口に転落して死亡した/CNN（CNN）「イエメンのスパイダーマン」として知られるクライマーの男性が火山の火口に転落して死亡した。同国の国営メディアが伝えた。市民防衛当局は、死亡した男性についてアルカカ・イブン・アンタルさん（30）と特定した。アンタルさんは12日にイエメン南部ハルダ・ダム火山火口で滑落し、13日に遺体が収容された。救助作業は地